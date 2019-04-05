05 Апреля 2019
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Общество За рубежом

Самый богатый человек в мире и его бывшая жена разделили совместное имущество

Основатель и исполнительный директор Amazon Джефф Безос (55), известный также как самый богатый человек в мире, разделил имущество со своей женой Маккензи (48), с которой прожил вместе 25 лет.

Об урегулировании финансовых вопросов с экс-супругой сам Джефф сообщил в твиттере.

Итак, теперь Безос будкет владеть 75% акций Amazon, такого же размера доля у него останется в двух других бизнесах – газете The Washington Post и космической компании Blue Origin. Также, по заявлению комиссии по ценным бумагах и биржам, у Безоса останется "единоличное право голоса" по акциям его бывшей жены на Amazon.

Таким образом, после развода у Маккензи будет примерно 4% акций Amazon – это, на текущий момент, почти $36 млрд. При этом Безос все равно останется самым богатым человеком в мире (его доля сейчас стоит примерно $108 млрд, тогда как у Билла Гейтса пока только $102 млрд). Маккензи же автоматически попадает в пятерку самых богатых в мире женщин.

В начале этого года стало известно, что Джефф подал на развод. У пары четверо детей. Незадолго до объявления о разводе стало известно, что у Джеффа появилась новая подруга (на тот момент она тоже была еще замужем). Ею стала ведущая новостей Лорен Санчес. Пикантность ситуации придает тот момент, что брат Лорен продал таблоидам переписку и фотографии сестры и ее любовника. Безос переживал, поскольку факт супружеской измены вполне мог бы при желании Маккензи изменить расклад в разделе имущества.

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Самый богатый человек в мире и его бывшая жена разделили совместное имущество

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Теги: джефф безос, маккензи безос, раздел имущества, развод, лорен санчес, измена, любовница, акции, amazon



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