05 Апреля 2019
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Здание Барнаульского планетария будет передано РПЦ

Процесс передачи здания Барнаульского планетария — объекта культурного наследия — приходу Крестовоздвиженского храма завершён, заявил глава города Сергей Дугин во время встречи с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием.

При этом, по словам градоначальника, научное сооружение будет оставаться на привычном месте ещё два года, пока власти не определятся с её новым месторасположением.

"Считаю, что мы приняли хорошее и достойное решение, в том числе для жителей города Барнаула", — отметил Дугин.

В свою очередь, митрополит Сергий отметил, что разрешить этот вопрос "ко всеобщему согласию и радости" позволил принцип "христианского миролюбия".

"Наш город многонациональный и многоконфессиональный, мы должны учитывать это в своей работе", — подчеркнул глава Барнаульской и Алтайской епархии.

Глава краевой столицы, поблагодарив иерарха за совместную работу, выразил уверенность в продолжении сотрудничества "в столь же конструктивном ключе".

Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий(2019)|Фото: barnaul.org

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Здание Барнаульского планетария будет передано РПЦ

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Теги: Барнаул, РПЦ, церковь, храм, планетарий, Сергей Дугин, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий



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