Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Глава Риги Нил Ушаков отправлен в отставку указом министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце.

Как сообщает РБК со ссылкой на официальное издание Latvijas Vestnesis, поводом этому стали претензии к работе городских властей. В частности, говорится о финансовых нарушениях, допущенных мэрией в последние несколько лет.

При этом отставленному мэру даётся возможность обжаловать решение о его отставке в течение 30-ти дней.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Ушаков был в третий раз переизбран на пост главы столицы Латвии в июне 2017 года. Также на выборах в парламент страны в 2018 году возглавляемая им партия "Согласие" заняла первое место.

Ушаков последовательно выступает в защиту русского языка, за что не единожды подвергался взысканиям со стороны властей. В апреле 2017 года он пообещал оспорить через Конституционный суд закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык.