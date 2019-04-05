ПФР: Перевод СНИЛС в электронный формат займёт около трёх месяцев

Процесс перевода СНИЛС россиян в электронный формат займёт около трёх месяцев, сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ПФР упразднил страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде. Данные изменения при этом не распространятся на пенсионное обеспечение.

Как отметили в ведомстве, все ранее выданные СНИЛС при этом продолжат действовать. Принятое нововведение подразумевает лишь дополнение их новыми электронными возможностями.

"Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трёх месяцев, отведённых законом на реализацию всех поправок", — отмечается в сообщении ПФР.

Помимо непосредственно СНИЛС, электронное уведомление будет включать в себя фамилию, имя и отчество человека, а также дату и место его рождения и пол. Документ будет всегда доступен в личном кабинете.