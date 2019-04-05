Банки назвали возможные причина отказа в кредите

Российские банковские работники, а также специалисты бюро кредитных историй, составили рекомендации для желающих получить крупный кредит, как не столкнуться с отказом.

Один из главных моментов - регулярное отслеживание собственной кредитной истории и своевременное обращение к компетентным лицам в случае обнаружения некорректных сведений.

При обращении с заявкой на получение кредита следует предоставлять информацию, соответствующую действительности, так как банк в любом случае выявит подлог и откажет потенциальному заемщику.

Не рекомендуется открывать излишние кредитные карты — это увеличивает долговую нагрузку, даже если фактически кредитки не используются. Также уменьшаются шансы на получение кредита, если клиент ранее обращался в микрофинансовые организации - банки не любят работать с клиентами МФО, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, долговая нагрузка россиян в 2019 году может достичь пиковых значений 2014 г. Совокупный уровень уже составляет 9,9%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на Всероссийской банковской конференции.

Уровень долговой нагрузки вызывает обеспокоенность Центробанка. По словам Даниловой, последний год быстро растет необеспеченное кредитование - на 23,7%.

В 2014 г. долговая нагрузка составила 10,4%, при этом сумма кредитов россиян растет быстрее, чем зарплаты.