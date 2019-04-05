Олег Гуменюк вступил в должность мэра Владивостока

Избранный глава Владивостока Олег Гуменюк сегодня, 5 апреля, официально вступил в должность в присутствии губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Администрации.

"Руководствуясь действующим законодательством, обещаю честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все силы и способности на благо жителей города", — произнёс присягу новый мэр.

Кожемяко, поздравив Гуменюка, напомнил о важных задачах, стоящих перед ним на посту главы приморской столицы и требующих решения уже в этом году.

"Городу необходима стабильность, уверенность в завтрашнем дне, — подчеркнул глава региона. — Необходимо создавать комфортные условия для проживания граждан. Ряд вопросов мы будем решать вместе: по ремонту дорог и фасадов, организации парковок, благоустройству дворов и парков, городскому транспорту. Также необходимо строить детские сады, приводить в порядок школы — работы очень много".

Губернатор также пообещал финансовую помощь городу от края.

Гуменюк был избран главой Владивостока 28 марта на заседании городской Думы.