"Аэрофлот" стал самым узнаваемым брендом в мире

Авиакомпании "Аэрофлот" третий год подряд присваивается звание самого узнаваемого авиационного бренда в мире.

Таковы результаты исследования независимого консалтингового агентства Brand Finance. Специалисты изучают корпоративную репутацию, степень лояльности клиентов и удовлетворенности персонала, а также инвестиции в маркетинг.

В рейтинге российская авиакомпания занимает первую строчку в мире с результатом 89,9 баллов из 100 возможных. За прошлый год стоимость бренда "Аэрофлота" выросла на 6% и составляет $1,5 млрд, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, "Аэрофлот" планирует в будущем довести долю дополнительных платных услуг в выручке с нынешних 6% до 20%. Как сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев, с этой целью для пассажиров будут введены новые дополнительные платные услуги. Новых инициатив насчитывается около 20, например: забрать багаж из дома или поздравить персонально с днем рождения на борту. Другие варианты Савельев не сообщил.

По словам главы компании, в скором времени "Аэрофлот" проведет в соцсетях опрос, в ходе которого попросит пассажиров оценить представленные варианты и добавить свои, сообщают "Ведомости".