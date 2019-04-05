В Сургуте кондуктор, из-за отсутствия сдачи, высадили девочку из автобуса

В Сургуте проверяют информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса из-за отсутствия сдачи.

О том, что идет проверка, сообщил глава муниципалитета Вадим Шувалов.

Инцидент в автобусе произошел 1 апреля. 13-летняя девочка-инвалид по слуху была готова расплатиться за проезд купюрой в 100 руб., однако у кондуктора не оказалось сдачи и она высадила ребенка на следующей остановке.

В городской прокуратуре говорят, что им не поступало заявлений на этот счет. К детскому омбудсмену в Югре Татьяне Моховиковой также никто не обращался, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Афонский предложил задуматься о наказании для контролеров, выгоняющих детей на мороз из общественного транспорта. Пока в качестве наказания предлагаются штрафы: за высадку ребенка до 16 лет на мороз должна полагаться административная ответственность. А чтобы кондукторы могли определять возраст не "на глаз", предлагается дать им право требовать документы, удостоверяющие личность.

При этом контролеры должны сообщать диспетчерам о фактах безбилетного проезда. Говоря о практике высаживания детей из транспорта, Афонский отметил, что это как минимум "не по-человечески". Депутат уточнил, что уже сейчас подобные меры со стороны контролера запрещены в 12 регионах России.

Отметим, скандалы с участием сотрудников общественного транспорта в последнее время не редкость. Так, в Екатеринбурге водитель маршрута №021 потребовал от 16-летней девушки, чтобы она покинула салон, так как оставалась последней в автобусе. В результате девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до нужного места.

А еще раньше директор другой транспортной компании получил представление от прокуратуры за инцидент с незрячим пассажиром, которого в автобусе №27 оскорбила кондуктор.