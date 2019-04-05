05 Апреля 2019
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Кабмин выделил на дороги 70 миллиардов рублей

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выделении более 70 млрд руб. регионам на различные дорожные нужды.

Больше всего получат Хабаровский край (5,7 млрд руб.), Пермский край (600 млн руб.), Новосибирская область (580 млн руб.), Камчатский край (550 млн руб.). Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Липецкая область получат по 100 млн руб. на реконструкцию и ремонт "уникальных дорожных искусственных сооружений", находящихся в аварийном состоянии.

Республика Алтай, Бурятия, Тыва, Камчатка получат средства для реализации "крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов" в области дорожного строительства. Каких конкретно, не уточняется.

14,7 млрд руб. в 2019–2021 годах получат восемь регионов для выполнения показателей федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста" (является частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).

Больше всего средств из федерального бюджета получат Приморский край (4,38 млрд руб.), Воронежская область (2,67 млрд руб.) и Нижегородская область (2,35 млрд руб.). Еще 7,8 млрд руб., согласно распоряжению Медведева, числится "нераспределенными средствами", однако в Минтрансе пояснили: деньги пойдут в 2021 году на ликвидацию 49 одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог.

Отдельным распоряжением более 30,9 млрд руб. в 2019–2021 годах выделяется Самарской области на строительство обхода вокруг Тольятти и 3,7-километрового моста через Волгу. Объекты должны стать частью транспортного коридора Европа—Западный Китай. Проект моста уже готов: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что объект планируется открыть к 2024 году.

5 млрд руб. будет выделено в 2019 году 15 субъектам федерации для ремонта и реконструкции различных искусственных сооружений. Больше всего — по 500 млн руб.— получат Башкирия (на реконструкцию моста в Уфе), Мордовия (на строительство обходов Саранска и Рузаевки), Нижегородская область (на развязку около деревни Ольгино). Татарстан получит 350 млн руб. на строительство Большого Казанского моста, Брянская область — 180 млн руб. на реконструкцию моста через Десну, Ивановская область — 405 млн руб. на строительство западного обхода Иваново, Орловская область — 285 млн руб.на реконструкцию моста в Орле, Тульская область — 150 млн руб. на обход Тулы и мост через реку Упу, Иркутская область — 355 млн руб. на реконструкцию путепровода в Иркутске, ЕАО — 350 млн руб. на реконструкцию моста через реку Бира в Биробиджане, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в феврале текущего года Кабмин опубликовал на своем сайте объемы финансирования и задачи национальных проектов на период с 2019 по 2024 год. На их реализацию будет выделено 25,7 трлн руб. Из этой суммы 13,1 трлн руб. выделят из федерального бюджета, еще 7,5 трлн руб.— из прочих источников финансирования. Расходы регионов на нацпроекты составят 4,9 трлн руб. Еще 147,8 млрд руб. планируется предоставить из государственных внебюджетных фондов.

Дороже всего обойдется Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 6,348 трлн руб. Следом по объему финансирования идет нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с бюджетом в 4,779 трлн руб.

Тем временем, счетная палата запустила информационную панель для отслеживания выполнения национальных целей - майского указа президента России Владимира Путина.

Сервис на сайте СП показывает динамику по показателям национальных проектов и возможные отклонения. Ключевые показатели по каждой цели отображаются на главной странице, где также доступны комментарии к ним.

Информация также включает в себя данные об ответственных за каждую национальную цель вице-премьерах, реализуемых национальных проектах и госпрограммах

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Кабмин выделил на дороги 70 миллиардов рублей

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Теги: Кабмин, дороги



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