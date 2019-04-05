Госдума предложила создать в регионах НКО для завершения долгостроев

В Госдуму внесен проект закона о создании в регионах некоммерческих организаций для достройки проблемных объектов.

Как сообщил председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, наиболее важный блок законопроекта - нормы, которые помогут достроить проблемные объекты в случае банкротства застройщиков. Речь идет о порядке работы со средствами федерального и региональных бюджетов для достройки долгостроев.

"Принципиальный шаг состоит в том, что мы наделяем регионы правом создания НКО в форме фонда, который будет заниматься достройкой проблемных объектов. Мы четко прописываем, что источниками финансирования завершения строительства должны являться средства компенсационного фонда, средства федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов", - отметил Николаев.

Как говорится в пояснительной записке к документу, любые расчеты по операциям, осуществляемым некоммерческой организацией, производятся с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, сообщает ТАСС.

Ранее Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства может быть докапитализирован на 9 млрд руб. для завершения строительства проблемных жилых объектов в ряде регионов РФ. Об этом заявил зампредседателя правительства страны Виталий Мутко.

По его словам, в 26-ти субъектах присутствует "от одного до пяти долгостроев".

"Если докапитализировать Фонд дольщиков, этот вопрос можно закрыть за полгода, но мы понимаем, что 5 млрд руб. даст правительство, и ещё четыре млрд — регионы", — сообщил вице-премьер.

Мутко добавил, что в скором времени, по мере развития Единой инфосистемы жилищного строительства, появится возможность контролировать финансовую устойчивость застройщиков, в частности, финансовое состояние компаний.