05 Апреля 2019
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Экономика В России

Доходность по банковским вкладам показала снижение

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде марта снизилась до 7,53%.

В предыдущей декаде ставка находилась на уровне 7,72%.

В число банков, данные которых Центробанк использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Ранее эксперты предупреждали о том, что банки приступят к снижению процентов по вкладам после 31 марта. Они обосновали это окончанием сроков действия сезонных депозитов.

Напомним, 22 марта совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий и отложенный эффект повышения НДС. Центробанк допустил переход к снижению ключевой ставки в 2019 году.

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Доходность по банковским вкладам показала снижение

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Теги: депозиты, банки



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