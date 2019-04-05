05 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Украинский министр пожелал въехать в Москву на танке

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в ответ на предложение со стороны российских властей обсудить единое транспортное сообщение, пообещал въехать в Москву на танке.

Омелян вместо решения вопроса предпочел опубликовать предложение в соцсети и пригрозил, что в российскую столицу он прибудет вместе с союзниками на танке с надписью "На Москву".

Тем временем, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание Омеляна. "Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов - ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё", - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, несколько дней назад украинское правительство полностью запретило полеты в Россию, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

Соответствующее постановление было одобрено на заседании украинского кабмина. Поводом для тотального запрета стал полет кандидата в президенты страны Юрия Бойко, который он вместе с Виктором Медведчуком 22 марта совершил в Москву.

На следующий же день визитом Бойко и Медведчука занялась СБУ, а Петр Порошенко обвинил их в том, что они "со слезами на глазах, протянув руки, приползли на коленях" к президенту России Владимиру Путину. При этом кандидат в президенты Украины Александр Вилкул заявил, что вылет не мог состояться без разрешения Порошенко. Последний мог таким образом выведать планы России по газовому вопросу, оставшись в стороне, а Вилкул - скомпрометировать Бойко накануне выборов связями с Порошенко, сыграв на понижение его рейтинга.

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Украинский министр пожелал въехать в Москву на танке

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Теги: Украина, министр, Москва, танк



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