Роскомнадзор будет контролировать контент кабельных телеканалов

05 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Роскомнадзор будет контролировать контент кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней специальное оборудование, которое позволит контролировать контент.

Как предполагается, после этого Роскомнадзору будет иметь представление о контенте телеканалов, распространяемых исключительно в кабельных сетях. В настоящее время в России как телеканалы и телепрограммы зарегистрированы более 7,2 тыс. средств массовой информации. При этом около 60% кабельных телеканалов, которые распространяются в пределах одного региона, находятся вне контроля Роскомнадзора.

Какое именно оборудование придется устанавливать операторам, не уточняется. Как говорится в пояснительной записке авторов законопроекта, операторы кабельного ТВ не понесут дополнительных расходов, не потребуются и дополнительные средства из федерального бюджета, сообщает РБК.

Тем временем, депутаты Госдумы и сенаторы предложили включить в перечень общедоступных телеканалов муниципальный канал. Проект закона внесен в Госдуму. Речь идет о включении одного муниципального телеканала в бесплатные мультиплексы, сформированные для перехода на цифровое вещание. Сейчас в них входит один региональный телеканал.

Ранее допустить муниципальные телеканалы в мультиплексы предлагали представители ОНФ.

Напомним, с начала 2019 г. в регионах России начался переход на цифровое телевидение. В феврале аналоговый сигнал федеральных телеканалов был отключен в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и в Чечне.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роскомнадзор будет контролировать контент кабельных телеканалов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Роскомнадзор, телеканалы, контент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 232

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети