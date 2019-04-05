Роскомнадзор будет контролировать контент кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней специальное оборудование, которое позволит контролировать контент.

Как предполагается, после этого Роскомнадзору будет иметь представление о контенте телеканалов, распространяемых исключительно в кабельных сетях. В настоящее время в России как телеканалы и телепрограммы зарегистрированы более 7,2 тыс. средств массовой информации. При этом около 60% кабельных телеканалов, которые распространяются в пределах одного региона, находятся вне контроля Роскомнадзора.

Какое именно оборудование придется устанавливать операторам, не уточняется. Как говорится в пояснительной записке авторов законопроекта, операторы кабельного ТВ не понесут дополнительных расходов, не потребуются и дополнительные средства из федерального бюджета, сообщает РБК.

Тем временем, депутаты Госдумы и сенаторы предложили включить в перечень общедоступных телеканалов муниципальный канал. Проект закона внесен в Госдуму. Речь идет о включении одного муниципального телеканала в бесплатные мультиплексы, сформированные для перехода на цифровое вещание. Сейчас в них входит один региональный телеканал.

Ранее допустить муниципальные телеканалы в мультиплексы предлагали представители ОНФ.

Напомним, с начала 2019 г. в регионах России начался переход на цифровое телевидение. В феврале аналоговый сигнал федеральных телеканалов был отключен в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях и в Чечне.