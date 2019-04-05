Сбербанк запускает мгновенный перевод денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Получать деньги можно наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Для перевода в настоящее время доступны десять стран, среди которых Грузия, Казахстан, Узбекистан… В банке заверили, что список будет расширяться.

Пока мгновенные переводы в ближнее зарубежье можно отправить только со смартфона на платформе Android. Вскоре услуга будет доступна и для платформ IOS.

Сбербанк берет комиссию за перевод в 1%, но не менее 30 руб. вне зависимости от страны назначения, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в скором времени у Сбербанка появится новая услуга "Покупка с выдачей", которая позволит снимать наличные на кассе магазина.

При этом будет необходимо оплатить покупки картой банка. "Покупка с выдачей" станет доступна предстоящим летом. Сбербанк станет первым банком в России, который предложит магазинам сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе.