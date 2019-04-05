Врач в Благовещенске "осмотрел" пациента ногой

В Благовещенске уволили медицинского работника после того, как в интернете появилось видео, на котором видно, как врач "скорой" помощи, прибывший по вызову к лежавшему на улице мужчине, провел "осмотр" пациента ногой.

Как сообщил главный врач станции "скорой" медицинской помощи Благовещенска Игорь Никишов, появившиеся видеокадры вызвали возмущение коллег врача и его руководства. Не смотря на то, что за годы работы доктор спас десятки человеческих жизней, с ним решено проститься, сообщил главврач. Никишов извинился за действия уволенного медика.

По данному случаю назначена служебная проверка. Сам пациент, к которому врачи приехали по вызову, был доставлен в наркологию, однако от лечения отказался и ушел домой, сообщает "Интерфакс".