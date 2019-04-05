05 Апреля 2019
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Общество В России

Депутаты отменили транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, который освобождает владельцев угнанных машин от уплаты транспортного налога до того момента, пока транспортное средство не будет возвращено владельцу.

До сих пор владельцы авто были освобождены от уплаты транспортного налога в отношении машин, находящихся в розыске, при условии подтверждения факта их угона документом, выдаваемым органами МВД. При этом факт розыска было необходимо подтверждать документально ежегодно, так как налог начисляется каждый год.

Теперь налогом не будет облагаться автомобили, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен.

Кроме того, принятый депутатами документ освобождает организации от обязанности представлять декларации по транспортному и земельному налогам, сообщает РИА "Новости".

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Депутаты отменили транспортный налог с угнанных автомобилей

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Теги: транспортный налог, авто, угон



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