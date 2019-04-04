Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский предложил другому кандидату Юлии Тимошенко стать модератором дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, об этом пишет ТАСС.

Сейчас Тимошенко обдумывает предложение шоумена Зеленского.

"Мы видели ролик, у нас есть время подумать", - цитирует слова представителя ее штаба "Общественное телевидение".

Напомним, второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля - в нем примут участие Зеленский и Порошенко.