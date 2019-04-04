"Завтра все будет формально". Депутаты гордумы выберут главу города из четырех кандидатов

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Кургана 4 апреля определилась с претендентами, передает корреспондент Накануне.RU.

Из семи кандидатов комиссия выбрала четырех, за которых завтра будут голосовать депутаты Курганской городской думы.

Члены комиссии оставили действующего главу администрации города Андрея Потапова, бывшего депутата Романа Сергеечева, пенсионера МВД Владимира Тенякова и депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина.

До финала не дошли тюменский бизнесмен Сергей Завьялов, коммунист Артур Пущин и председатель областной общественной организации инвалидов "Диабетическое общество Курганской области" Наталья Воробьева.

Как отметил инсайдер Накануне.RU, близкий к членам комиссии и городским депутатам, ни у кого не остается сомнений в том, что народные избранники в большинстве своем отдадут голоса за одну из четырех кандидатур.

"Тут нечего и говорить. Завтра победит Андрей Потапов. Это уже было решено парламентариями не вчера и не сегодня. Так что завтра все будет лишь формально - город получит единого мэра в лице Андрея Юрьевича. Часть голосов уйдет Роману Сергеечеву. Про Ярушина и Тенякова сказать не могу - возможно, им не достанется ни одного голоса депутатов", - отметил источник агентства.