В Челябинске пенсионер, убивший родственницу, под домашним арестом убил еще одну женщину

В Челябинске 71-летний пенсионер находился под домашним арестом в связи с возрастом и заболеванием - до этого в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он убил свою родственницу.

Находясь под домашним арестом, мужчина вновь совершил убийство - на этот раз он расправился с 41-летней соседкой, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

У мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения.

Сейчас следователи проводят проверку в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом.