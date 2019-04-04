04 Апреля 2019
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Житель Екатеринбурга отсудил у МУП "Водоканал" свыше 200 тыс. рублей за незакрытый люк на дороге

Житель Екатеринбурга отсудил у "Водоканала" 200 тыс. рублей за незакрытый люк на дороге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

В июне прошлого года местный житель ночью наехал на незакрытый канализационный люк, который никак не был огражден. "В результате аварии повреждения получили оба передних колеса машины", - говорится в сообщении. После этого ему озвучили сумму ущерба, которая составила 179 тыс. 371 руб.

В этой связи он подал иск к МУП "Водоканал" в Кировский районный суд с требованием взыскать с ответчика полную сумму ущерба, а также расходы по проведению независимой экспертизы, диагностику подвески и судебные издержки.

Суд удовлетворил требования истца частично, однако предприятие обжаловало это решение, ссылаясь на то, что истец должен был учитывать дорожные условия и качество дорожного покрытия.

Тем не менее областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. "МУП "Водоканал" заплатит екатеринбуржцу 212 тыс. 478 рублей", - говорится в сообщении.

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Житель Екатеринбурга отсудил у МУП "Водоканал" свыше 200 тыс. рублей за незакрытый люк на дороге

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Теги: Екатеринбург, МУП Водоканал, люк, суд



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