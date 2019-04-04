04 Апреля 2019
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В Дзержинске потушен пожар на заводе "Кристалл"

В Дзержинске Нижегородской области потушили пожар в ГосНИИ "Кристалл", жертв в результате ЧП нет, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник на предприятии.

Ранее СМИ сообщили о взрыве на заводе в цехе по производству взрывчатки. Однако спасатели, по информации ТАСС, позднее опровергли наличие взрыва, не опровергнув при этом наличие возгорания.

Здание цеха в результате инцидента было полностью разрушено, горение происходило на площади 150 квадратных метров.

Нижегородская область, Дзержинск, взрыв, пожар(2019)|Фото: @ChiefLiberal

взрыв на заводе в Нижегородской области, Кристалл, пожар(2019)|Фото: Mash

"Пожар на заводе потушен. Жертв и пострадавших нет", - отметили на предприятии.

Завод является ведущей организацией ОПК по направлению научно-технического и технологического обеспечения работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

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В Дзержинске потушен пожар на заводе "Кристалл"

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Теги: Нижегородская область, Дзержинск, взрыв, пожар



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