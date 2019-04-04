Грузовой "Прогресс МС-11" успешно пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-11" успешно пристыковался к МКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

"Грузовой корабль успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. "Грузовик" прибыл на борт, совершив всего 2 витка вокруг Земли, и это новый рекорд в истории МКС", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Отмечается, что время от старта до стыковки корабля с МКС составило 3 часа 21 минуту.

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Время от старта до стыковки корабля #ПрогрессМС11 с МКС составило 3 часа 21 минуту. Это открывает новые возможности для пилотируемой околоземной космонавтики! pic.twitter.com/QyPFLdLVvl — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 апреля 2019 г.

"Прогресс МС-11" доставил на станцию топливо, воду и другие грузы.