04 Апреля 2019
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Политика Дальневосточный ФО

Против сотрудницы Минздрава Якутии возбуждено дело о превышении полномочий

Против сотрудницы Минздрава Якутии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при реализации госзакупок, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, при проведении конкурса на закупки партии ланч-боксов для республиканской больницы, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса. "Тем самым она нарушила конкурентные способы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации", - рассказала Волк.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

РИА "Новости" уточняют, что речь идет о замминистра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой.

Как сообщало Накануне.RU, ранее силовики проводили обыски в здании министерства здравоохранения Якутии.

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Против сотрудницы Минздрава Якутии возбуждено дело о превышении полномочий

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Теги: Якутия, Минздрав, обыски, МВД, уголовное дело



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Ранее 04.04.2019 10:35 Мск Силовики нагрянули с обысками в министерство здравоохранения Якутии

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