Против сотрудницы Минздрава Якутии возбуждено дело о превышении полномочий

Против сотрудницы Минздрава Якутии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при реализации госзакупок, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что подозреваемая, используя свое служебное положение, при проведении конкурса на закупки партии ланч-боксов для республиканской больницы, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса. "Тем самым она нарушила конкурентные способы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации", - рассказала Волк.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

РИА "Новости" уточняют, что речь идет о замминистра здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой.

Как сообщало Накануне.RU, ранее силовики проводили обыски в здании министерства здравоохранения Якутии.