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Жители Волоколамского района вновь жаловались на неприятный запах

Жители Волоколамского района на этой неделе вновь жаловались на неприятных запах, за два дня в единую диспетчерскую службу поступило более 30 жалоб. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Сылка в своем аккаунте в Instagram.

"В период со 2 по 3 апреля в ЕДДС поступила 31 жалоба от жителей района на наличие неприятного запаха. Запах действительно ощущался ночью и утром, особенно в центральной части города", - написал он.

По его словам, неприятный запах связан с возможной утечкой газа при прорыве на полигоне "Ядрово". К настоящему моменту, как сообщил Сылка, прорыв устранён.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Волоколамске находится проблемный полигон "Ядрово". В марте прошлого года выбросы газа на полигоне привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей. После этого местные жители начали проводить митинги протеста с требованием закрыть "Ядрово".

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Жители Волоколамского района вновь жаловались на неприятный запах

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Теги: Волокаламский район, полигон Ядрово, прорыв, запах



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