Текслер дистанцировался от "Единой России" и пойдет "по пути Дубровского"

Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции заявил, что намерен пойти на выборы губернатора Челябинской области в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" ранее уже заявила о своей готовности поддержать врио на выборах главы области. Однако Текслер дистанцировался от партии и намерен консолидировать вокруг себя и другие общественные и политические силы. Эксперты считают, что это может быть связано с низким доверием населения к "ЕР", а также желанием заручиться поддержкой избирателей, как народный кандидат, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я беспартийный. Считаю, что нужно идти самовыдвиженцам. Я хотел бы консолидировать все здоровые общественные силы и партии, которые готовы разделить мои идеи и предложения. Поэтому для меня история с самовыдвижением приоритетна", - заявил врио губернатора.

По мнению политолога Александра Мельникова, Текслер рассчитывает на поддержку разных сил и заходит в регион как народный кандидат.

"Его предыдущая биография не была связана с какими-то яркими политическими проектами, поэтому он вполне может рассчитывать на поддержку разных сил. Он ориентируется не на чиновников, не на представителей элитных групп, а на жителей области, и в этом смысле достаточно органично идти как самовыдвиженец. Тем более я не думаю, что в данном случае он много теряет. Это расширяет основу возможностей и позволяет где это потребуется заручиться поддержкой и других системных политических сил", - считает он.

При этом эксперты напоминают, что экс-губернатор Борис Дубровский в 2014 году также шел на выборы губернатора в качестве самовыдвиженца. Тогда ему удалось заручиться поддержкой большинства избирателей.

"Он набрал 86%. Тогда сработал эффект кандидата-надежды. Будет ли работать сейчас этот эффект в таком же масштабе? Собственно, Алексей Леонидович формирует эти посылы, давая сейчас региональному сообществу надежду на изменения к лучшему, но сработает ли этот эффект не очень понятно, надо ситуацию изучать", - говорит директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Зырянов.

Ранее "Единая Россия" уже заявляла о своей готовности поддержать врио на выборах губернатора. Однако за два года рейтинг доверия к партии "упал" более, чем в два раза – с 41,7% до 19%. По мнению экспертов, это стало одной из причин почему Текслер дистанцировался от "ЕР".

"Эта причина является одной из основных. Трудно избираться от партии, которая не имеет поддержки большинства населения в своей деятельности. Поэтому лучше получить ее поддержку как спутника независимого кандидата, и тогда и кандидату в губернаторы будет проще. Он будет избираться как общенародный губернатор, ни партийный, а общенародный. Разница очень существенная", - говорит Зырянов.