Водителям на заметку: свердловские полицейские будут еще внимательнее читать номера машин

На Среднем Урале пройдет широкомасштабная акция под названием "Чистый автомобиль". Рейд, который проводится по указанию врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора Петра Кривегина, будет направлен на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, из-за чего затрудняется розыск водителей, скрывшихся с аварий или мест совершения преступлений, а также работа средств фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых, мероприятие состоится 5 и 6 апреля. По его данным, номер машины признается нечитаемым, когда с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток - хотя бы одной буквы или цифры переднего или заднего госномера.

"Инспекторам ГИБДД поставлена задача объяснять водителям о необходимости привести госномер в порядок. При выполнении данного требования сотрудника полиции человеку, находящемуся за рулем, объявят устное предупреждение и рекомендуют впредь не нарушать ПДД. В случае отказа устранить недостаток в отношении водителя заведут административное делопроизводство, предусмотренное частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафных санкций", - сообщил полковник Горелых.

Об итогах профилактического мероприятия он пообещал рассказать уже в ближайший понедельник.