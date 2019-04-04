Украинские раскольники заявили, что Зеленский - проект РПЦ

Раскольническая "единая церковь" Украины обнародовала заявление о том, что за кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским якобы стоит РПЦ. Текст заявления опубликован на странице организации в Facebook.

Сообщается, что духовенству канонической УПЦ будто бы разослали указание убеждать прихожан голосовать во втором туре за Зеленского, так как, "по планам РПЦ, Зеленский, в случае его избрания, полностью прекратит поддержку "ПЦУ" на государственном уровне, что позволит УПЦ МП отыграть свои позиции уже до конца этого года".

Также отмечается, что олигарх Вадим Новинский, известный своей поддержкой канонической Церкви, якобы договорился с олигархом Игорем Коломойским о "сливе" "ПЦУ" в обмен на поддержку Зеленского.

Кроме того, выразил беспокойство вице-премьер Вячеслав Кириленко. Он вообще связал заседание Синода УПЦ с осуждением действий Фанара и результаты первого тура президентских выборов. Кириленко заявил, что для раскольников таится огромная опасность в уходе Порошенко с поста президента.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука отметил, что этими заявлениями раскольники сами себя и обличили, показав "свою зависимость от политической ситуации и тех, кто эту ситуации разыграл".

"Из подобных текстов мы в очередной раз убеждаемся, что "ПЦУ" - это религиозно-политический проект нынешней власти и раскольничьих групп, и что при изменении политконьюнктуры и без надлежащей поддержки "сверху" это детище долго не проживет", - подчеркнул митрополит Лука.

Как сообщало Накануне.RU, в марте Конституционный суд Украины признал политический характер процесса создания "независимой автокефальной церкви", который находится "в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти".