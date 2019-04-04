Школьники из Каменска-Уральского нашли упаковку из-под таблетки в борще

В лицее № 9 города Каменск-Уральского ученики нашли в супе кусок упаковки от таблетки. Фотографию опубликовали в группе "Подслушано Каменск-Уральский", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Новая жертва некачественной еды в столовой. На этот раз без волос и червяков. Хоть червяков и можно съесть, получив немного белка, но тут уже убойный номер: упаковка от таблетки", - сообщается под фотографией.

Некоторых очень смутило, что дети едят из кастрюли, но школьники написали, что работники столовой ставят кастрюлю и тарелки, а ученики сами себе разливают борщ по тарелкам.

"Витамины же", - пишет один из пользователей.