04 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Школьники из Каменска-Уральского нашли упаковку из-под таблетки в борще

В лицее № 9 города Каменск-Уральского ученики нашли в супе кусок упаковки от таблетки. Фотографию опубликовали в группе "Подслушано Каменск-Уральский", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Новая жертва некачественной еды в столовой. На этот раз без волос и червяков. Хоть червяков и можно съесть, получив немного белка, но тут уже убойный номер: упаковка от таблетки", - сообщается под фотографией.

испорченный суп(2019)|Фото: vk.com/Подслушано Каменск-Уральский

Некоторых очень смутило, что дети едят из кастрюли, но школьники написали, что работники столовой ставят кастрюлю и тарелки, а ученики сами себе разливают борщ по тарелкам.

"Витамины же", - пишет один из пользователей.

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Школьники из Каменска-Уральского нашли упаковку из-под таблетки в борще

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Теги: компот, Каменск-Уральский, столовая



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