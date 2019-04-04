Украинским диверсантам в Севастополе назначили по 14 лет колонии строгого режима

Сегодня Севастопольский городской суд приговорил задержанных еще в 2016 году Алексея Бессарабова и Владимира Дудку к 14 годам колонии строгого режима (каждого), плюс к штрафам в 300 и 350 тыс. руб. соответственно.

По версии правоохранителей, осужденные готовили в составе организованной преступной группы теракты на объектах военной инфраструктуры, приговор еще может быть обжалован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Севастопольского горсуда.

Обвиняемые осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 222 УК РФ. Изъятые в момент задержания подсудимых вещественные доказательства – средства связи, карты Севастополя, пособия по изготовлению взрывчатых веществ постановлено уничтожить.

Задержания граждан Украины, включая Бессарабова и Дудку, проходили в Севастополе и Крыму с августа по ноябрь 2016 года, в ходе одной из операций, как сообщалось, погиб в перестрелке сотрудник ФСБ России. Украинская сторона отрицала, что Бессарабов и Дудка являются засланными диверсантами, то же самое говорили на суде сами обвиняемые и их адвокаты.

Ранее мы сообщали, что посольство США требовало от российских властей освобождения для режиссера Олега Сенцова, который, согласно фабуле обвинения, также готовил теракты в Крыму.