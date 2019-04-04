04 Апреля 2019
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Воронежский учитель на уроке погладил школьника раскаленным утюгом

В Воронежской области расследуется уголовное дело 61-летнего теперь уже бывшего преподавателя технологии Землянской средней школы. Он издевался над учеником.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось 20 марта: учитель, находясь в кабинете технологии данной школы, во время урока умышленно прислонил к спине мальчика 2007 года рождения нагретый утюг. При этом педагог включил кнопку "отпаривание". В результате школьник получил термические ожоги 1 и 2 степени.

Возбуждено дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сейчас сотрудники регионального СК России устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщало Накануне.RU, недавно было завершено расследование уголовного дела 50-летней учительницы начальных классов средней школы №37 из Комсомольска-на-Амуре. Ее обвиняют в избиении ученика, но сама она с этим не согласна.

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Воронежский учитель на уроке погладил школьника раскаленным утюгом

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Теги: утюг, учитель, дело, СКР



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