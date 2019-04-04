В Нижневартовске за зиму вывезли 731 тысячу кубометров снега

04 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Нижневартовске за зиму вывезли 731 тысячу кубометров снега

В Нижневартовске за зиму вывезли 731 117 кубометров снега, что на 34 836 кубометров больше, чем в прошлом году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ежедневно в очистке и уборке снега задействовано более 160 транспортных средств и спецтехники. Самое большое количество снега вывозится в марте. В период оттепели уборка снега становится еще более актуальной, поскольку она входит в перечень противопаводковых мероприятий, которые позволяют минимизировать последствия весеннего половодья.

Также коммунальщики проводят рыхление снега, очищают от осадков кюветы, внутриквартальные проезды, проходы, кровли, водоотводные стоки, вскрывают, прочищают и пропаривают ливневые канализации.

Директор "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" Виталий Проскуряков сообщил, что протяженность кюветов составляет около шести километров. Всего таких участков – около 30. Специалисты работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварийных ситуаций, бригада будет готова к оперативному устранению проблем. Также они контролируют технические подполья в жилых домах, при необходимости просушивают и проветривают затапливаемые помещения.

"Мы обслуживаем 420 домов, расположенных в микрорайонах №3, №6 и №10-Б, в старой части города, в поселках Дивном и Солнечном. За зимний период было вывезено около 55 тысяч кубометров снега. Ежедневно работали до 21 единицы техники – погрузчики и самосвалы. Отмечу, что в марте работы по очистке и вывозу снега с наших территорий проводились в усиленном режиме. На сегодняшний день практически все внутриквартальные проезды в микрорайонах очищены, с мест складирования снежные массы вывезены. В рамках подготовки к паводковому периоду мы очищаем ливневые стоки, канавы, кюветы для отвода талых и грунтовых вод, разрыхляем снег на газонах, устанавливаем деревянные переходные трапы и водоотводные канавы. На предприятии подготовлено два звена дежурных бригад, которые по необходимости будут задействованы в аварийных ситуациях. Они оснащены необходимой техникой и песком для использования в условиях половодья", – пояснил директор МУП города Нижневартовска ПРЭТ №3 Анатолий Соколов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске за зиму вывезли 731 тысячу кубометров снега

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снег, вывоз снега, уборка снега, противопаводковые мероприятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 212

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети