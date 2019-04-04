В Нижневартовске за зиму вывезли 731 тысячу кубометров снега

В Нижневартовске за зиму вывезли 731 117 кубометров снега, что на 34 836 кубометров больше, чем в прошлом году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ежедневно в очистке и уборке снега задействовано более 160 транспортных средств и спецтехники. Самое большое количество снега вывозится в марте. В период оттепели уборка снега становится еще более актуальной, поскольку она входит в перечень противопаводковых мероприятий, которые позволяют минимизировать последствия весеннего половодья.

Также коммунальщики проводят рыхление снега, очищают от осадков кюветы, внутриквартальные проезды, проходы, кровли, водоотводные стоки, вскрывают, прочищают и пропаривают ливневые канализации.

Директор "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" Виталий Проскуряков сообщил, что протяженность кюветов составляет около шести километров. Всего таких участков – около 30. Специалисты работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения аварийных ситуаций, бригада будет готова к оперативному устранению проблем. Также они контролируют технические подполья в жилых домах, при необходимости просушивают и проветривают затапливаемые помещения.

"Мы обслуживаем 420 домов, расположенных в микрорайонах №3, №6 и №10-Б, в старой части города, в поселках Дивном и Солнечном. За зимний период было вывезено около 55 тысяч кубометров снега. Ежедневно работали до 21 единицы техники – погрузчики и самосвалы. Отмечу, что в марте работы по очистке и вывозу снега с наших территорий проводились в усиленном режиме. На сегодняшний день практически все внутриквартальные проезды в микрорайонах очищены, с мест складирования снежные массы вывезены. В рамках подготовки к паводковому периоду мы очищаем ливневые стоки, канавы, кюветы для отвода талых и грунтовых вод, разрыхляем снег на газонах, устанавливаем деревянные переходные трапы и водоотводные канавы. На предприятии подготовлено два звена дежурных бригад, которые по необходимости будут задействованы в аварийных ситуациях. Они оснащены необходимой техникой и песком для использования в условиях половодья", – пояснил директор МУП города Нижневартовска ПРЭТ №3 Анатолий Соколов.