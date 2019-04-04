В Челябинск вернулась зима, на улицах – снежные заносы

В ночь на 4 апреля Челябинск и область накрыл мощный снежный циклон, к утру улицы и дороги оказались засыпанными снегом. Впрочем, температура сохраняется на уровне 0… - 1 градус и к вечеру обещают потепление, передает корреспондент Накануне.RU.

Возвращение зимы в город спровоцировало сложную ситуацию на дорогах в утренние часы, но ничего экстраординарного не было. Несмотря на снегопад, даже аэропорт Челябинска работал в штатном режиме, отправляя и принимая рейсы по расписанию.

Кстати, о штормовом ветре и снегопаде челябинцев предупреждало региональное МЧС два дня подряд, 3 и 4 апреля. Очевидно, что сегодня городским дорожным и коммунальным службам предстоит ударно потрудиться.

Ранее мы писали, что по данным Гидрометцентра России минувший март стал в стране одним из самых теплых по температурным значениям.