04 Апреля 2019
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Общество Челябинская область Уральский ФО

В Челябинск вернулась зима, на улицах – снежные заносы

В ночь на 4 апреля Челябинск и область накрыл мощный снежный циклон, к утру улицы и дороги оказались засыпанными снегом. Впрочем, температура сохраняется на уровне 0… - 1 градус и к вечеру обещают потепление, передает корреспондент Накануне.RU.

Возвращение зимы в город спровоцировало сложную ситуацию на дорогах в утренние часы, но ничего экстраординарного не было. Несмотря на снегопад, даже аэропорт Челябинска работал в штатном режиме, отправляя и принимая рейсы по расписанию.

Кстати, о штормовом ветре и снегопаде челябинцев предупреждало региональное МЧС два дня подряд, 3 и 4 апреля. Очевидно, что сегодня городским дорожным и коммунальным службам предстоит ударно потрудиться.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

снег, сугроб, снеговик(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее мы писали, что по данным Гидрометцентра России минувший март стал в стране одним из самых теплых по температурным значениям.

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В Челябинск вернулась зима, на улицах – снежные заносы

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Теги: Гидрометцентр, снегопад



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