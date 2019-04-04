Главу центра военно-исторической реконструкции в Москве подозревают в незаконном хранении оружия

Главу центра военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А" в Москве Анатолия Мясникова подозревают в незаконном хранении боевого оружия, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Отмечается, что в его квартире на юге Москвы прошли обыски, в ходу которых изъяты четыре пистолета, один из которых числится в федеральном розыске, и два автомата, а также боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.