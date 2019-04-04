Облсуд изменил приговор уральскому фитнес-тренеру, осуждённому за педофилию

Свердловский областной суд изменил приговор теперь уже бывшему тренеру тренажерного зала, которого отправили в колонию на восемь лет за педофилию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, наказание снижено до шести лет строгого режима. Квалификация деяний осталась в силе.

Напомним, что инцидент произошёл в ноябре 2017 года в фойе спортивного центра на улице Посадская: тренер совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Мужчину обвинили в онанизме при ребенке.

Как отмечали в СКР, в ходе расследования было допрошено более 30 свидетелей, внимательно отсмотрены и проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, установленных в спортцентре. Также по делу провели ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и психолого-психиатрические.