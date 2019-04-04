В Новосибирске начинается благоустройство территории под памятник Сталину

Работы на месте установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске начнутся уже на этой неделе.

Один из инициаторов движения за установку монумента Алексей Денисюк рассказал Накануне.RU, что уже на этой неделе подрядчики приступают к строительным работам, будут убирать старый фундамент, деревянный забор, асфальт в месте, где необходимо озеленение.

Уже готов доработанный проект кирпичной стены, которая составит единый комплекс с бюстом Генералиссимусу Победы. На следующей неделе пройдет второе выездное заседание с участием мэра.

Напомним, Худсовет при мэрии города несколько раз неизменно отклонял все варианты воздвижения памятника в общественном пространстве Новосибирска, в том числе и на площадках, которые ранее согласовывал в ходе собственных заседаний. В итоге активистам было предложено установить мемориал на территории обкома КПРФ. Такое решение нашло отклик и со стороны партии. В итоге была достигнута договорённость, что к 9 мая памятник будет открыт. Работы идут по плану.