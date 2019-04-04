Назначен новый начальник УМВД по Зауралью - он едет в Курган из Твери

В Кургане ждут нового начальника управления МВД России по региону - им станет экс-замруководителя начальника тверской полиции Дмитрий Свинов, сообщил Накануне.RU собственный источник в администрации Кургана.

По словам собеседника агентства, Свинов уже прошел все необходимые согласования в аппарате президента России, в Курган он приедет на следующей неделе.

Дмитрий Свинов родился 17 декабря 1970 года в Туле, в 2001 году закончил юридический институт МВД России, службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции Кировского отделения милиции УВД Пролетарского района Тулы. Служил в уголовном розыске.

Свинов женат, имеет двух детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший начальник управления МВД России по Курганской области Олег Ильиных в феврале этого года стал главой ведомства по борьбе с экстремизмом МВД России.