04 Апреля 2019
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Общество Курганская область

Назначен новый начальник УМВД по Зауралью - он едет в Курган из Твери

В Кургане ждут нового начальника управления МВД России по региону - им станет экс-замруководителя начальника тверской полиции Дмитрий Свинов, сообщил Накануне.RU собственный источник в администрации Кургана.

По словам собеседника агентства, Свинов уже прошел все необходимые согласования в аппарате президента России, в Курган он приедет на следующей неделе.

Дмитрий Свинов родился 17 декабря 1970 года в Туле, в 2001 году закончил юридический институт МВД России, службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции Кировского отделения милиции УВД Пролетарского района Тулы. Служил в уголовном розыске.

Свинов женат, имеет двух детей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший начальник управления МВД России по Курганской области Олег Ильиных в феврале этого года стал главой ведомства по борьбе с экстремизмом МВД России.

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Назначен новый начальник УМВД по Зауралью - он едет в Курган из Твери

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Теги: Дмитрий Свинов, Курган, МВД, начальник, назначение



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