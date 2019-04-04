Украинским раскольникам дали указание молиться о победе Порошенко

Раскольники Украины получают указания о молитве за победу действующего президента страны Петра Порошенко, заявила зампредседателя Верховной рады Оксана Сыроед на канале "Эспресо".

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По ее словам, из администрации Порошенко звонят по раскольническим храмам и "рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах". Также оказывается давление на воинские части и бюджетные организации.

Отметим, что в первом туре за Владимира Зеленского и Порошенко в ВСУ проголосовали поровну, несмотря на указания голосовать за Порошенко.

Ранее лидер раскольников Сергей Думенко (Епифаний) заявил, что единственный человек, которого он видит в должности президента, - это Порошенко. Также он похвально приравнял его к предателю Ивану Мазепе.

Напомним, в первом туре Зеленский почти вдвое опередил Порошенко - 30% против 16%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.