04 Апреля 2019
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"Военторг" начал продавать одежду "как у Путина". Комплект обойдется в 11880 рублей

"Военторг" анонсировал продажу комплекта одежды "как у Путина" в своих магазинах "Армия России". В релизе компании сообщается, что это "та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, отдыхать в Туву президент ездил в прошлом августе. Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ РФ Александр Бортников. Также его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Годом ранее Путин также провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой. Президент два часа "гонялся за щукой", которую никак не мог подстрелить, но в итоге своего добился.

"Долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом Президента России. Но теперь ее можно приобрести. Причем при оформлении заказа в интернет-магазине с доставкой не только по России, но и в любую страну мира", - говорится в сообщении.

(2019)|Фото: armrus.ru

Владимир Путин в Туве(2018)|Фото:kremlin.ru

Серия в сообщении указана "лимитированной и эксклюзивной", однако отметим, что в сети эту куртку называли "американской" - СМИ писали, что Путин якобы был одет в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch с нашитым логотипом "Армия России".

(2019)|Фото:

В дополнение к куртке в военторге можно купить брюки, которые на сайте озаглавлены как "комплект к той самой куртке".

(2019)|Фото: armrus.ru

Таким образом, за набор одежды "как у Путина" нужно выложить 11 тыс. 880 руб.

Обувь "как у Путина" "Военторг" пока не предлагает. Это не удивительно, поскольку не все россияне могут позволить себе купить обувь.

Владимир Путин в Туве(2018)|Фото:kremlin.ru

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"Военторг" начал продавать одежду "как у Путина". Комплект обойдется в 11880 рублей

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Теги: куртка, как у путина, комплект одежды, армия россии



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