"Военторг" начал продавать одежду "как у Путина". Комплект обойдется в 11880 рублей

"Военторг" анонсировал продажу комплекта одежды "как у Путина" в своих магазинах "Армия России". В релизе компании сообщается, что это "та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, отдыхать в Туву президент ездил в прошлом августе. Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ РФ Александр Бортников. Также его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Годом ранее Путин также провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой. Президент два часа "гонялся за щукой", которую никак не мог подстрелить, но в итоге своего добился.

"Долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом Президента России. Но теперь ее можно приобрести. Причем при оформлении заказа в интернет-магазине с доставкой не только по России, но и в любую страну мира", - говорится в сообщении.

Серия в сообщении указана "лимитированной и эксклюзивной", однако отметим, что в сети эту куртку называли "американской" - СМИ писали, что Путин якобы был одет в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch с нашитым логотипом "Армия России".

В дополнение к куртке в военторге можно купить брюки, которые на сайте озаглавлены как "комплект к той самой куртке".

Таким образом, за набор одежды "как у Путина" нужно выложить 11 тыс. 880 руб.

Обувь "как у Путина" "Военторг" пока не предлагает. Это не удивительно, поскольку не все россияне могут позволить себе купить обувь.