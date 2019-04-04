В Москве скончался известный режиссер Георгий Данелия

Скончался известный режиссер Георгий Данелия. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщают различные федеральные СМИ.

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Сообщается, что режиссер ушел из жизни в Москве. Причины смерти не уточняются.

Недавно стало известно, что Георгия Данелию врачи ввели в искусственную кому. Он находился в реанимации с воспалением легких. Сообщалось, что у Народного артиста СССР проблемы с дыханием.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана и Михаила Калатозова.

После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).