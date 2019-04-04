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КС признал законным повышение пенсионного возраста

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Политика Свердловская область Центральный ФО В России

Парламентская оппозиция решает, как дальше влиять на принятую "Единой Россией" пенсионную "реформу"

Депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" изучают принятое 2 апреля 2019 года определение Конституционного суда (КС) РФ, отказавшегося рассматривать вопрос о законности повышения пенсионного возраста.

Как ранее сообщало Накануне.RU, КС определил, что основной закон государства не решает такой вопрос, как регулирование пенсионного возраста - это прерогатива законодателя. А требование досконального обоснования отрицательного отношения к поправкам затрудняло бы работу парламента как института представительной демократии. Также КС отмечает, что государственные органы власти (в том числе Госдума и Совфед) несут политическую ответственность перед российским народом, в интересах которого и должны приниматься решения, даже если они не получают поддержки значительной части граждан.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" ("СР") Дмитрий Ионин, представляющий в парламенте страны Свердловскую область, сказал Накануне.RU, что теперь руководство "СР" будет на высшем уровне обсуждать тактику дальнейших действий, которую он как рядовой партиец комментировать не может.

Тем не менее, Ионин обозначил личную позицию, заявив, что КС подошёл к проблеме формально.

"На самом деле мы видим ухудшение огромного количества граждан, - подчеркнул депутат. - Вопрос болезненный, например, на днях я проводил в Екатеринбурге приём граждан - очень много обращений на эту тему. К сожалению, в парламенте ситуацию решить невозможно, потому что фракция большинства ["Единая Россия"] не поддерживает нашу инициативу. Всё равно будем этой темой заниматься дальше, но как именно, честно говоря, не могу сказать. Понятно, что следует задействовать все возможные юридические механизмы".

К слову: пока не готовы прокомментировать решение КС и депутаты федерального парламента от КПРФ. В частности, представитель коммунистов от Свердловской области Николай Езерский заявил Накануне.RU, что проблема в настоящее время изучается. И пояснил: ответы на вопросы, как действовать дальше и можно ли считать, что инициатива "парламентского меньшинства" зашла в тупик, его коллеги из Центрального комитета партии сформулируют позже.

Зато охотно комментирует эту непростую тему фракция ЛДПР в Госдуме. Так, депутат от Свердловской области Игорь Торощин отметил, что в действующей системе политического устройства России страны для принятия или отмены законодательных решений существует ряд возможностей. В том числе в отношении изменений пенсионного законодательства, инициированных правительством.

"Депутаты фракции ЛДПР, изучив документ, обсудив его с гражданами, с экспертным сообществом, публично заявили о своём несогласии с ним, - сказал Накануне.RU Торощин. - Свои слова депутаты подкрепили делом - трижды (в трёх чтениях) проголосовав против "пенсионной реформы". Однако, используя положение большинства в Госдуме, депутаты фракции "ЕР" протащили законопроект".

Описав предысторию вопроса, закончившуюся отказом КС в заявлении депутатов-оппозиционеров, парламентарий заявил, что теперь в плане законных действий ЛДПР будет публичное освещение позиции партии по этому вопросу на всевозможных информационных и политических площадках, а также на согласованных уличных публичных мероприятиях (митингах, пикетах) по всей стране.

митинг, КПРФ, пенсионная "реформа", Екатеринбург, 28 июля(2018)|Фото:Накануне.RU

"Мы уверены, что российские избиратели к следующим выборам в Государственную думу не забудут, как с ними обошлась партия власти", - уверен Торощин.

По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме 8-го созыва на первом же заседании отменит изменения в пенсионном законодательстве - соответствующий законопроект у либерал-демократов уже готов.

Напомним, что депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в декабре прошлого года предложили проверить конституционность статей, предполагающих повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В своём обращении парламентарии ссылались на пункт 2 статьи 55 Конституции РФ, запрещающий принимать законы, которые "отменяют или умаляют права и свободы" граждан. Отмечалось, что пенсионная реформа может касаться лишь тех, кто только начинает трудовую деятельность, а не уже работающих граждан.

Отметим, что определение Конституционного суда РФ от 2 апреля этого года по вышеназванному запросу депутатов "окончательно и обжалованию не подлежит".

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Парламентская оппозиция решает, как дальше влиять на принятую "Единой Россией" пенсионную "реформу"

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Теги: пенсионная реформа, Конституционный суд, обращение депутатов, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия



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