Тюмень - шестая в Топ-10 креативных регионов. По некоторым параметрам обошла Москву

Тюмень вошла в Топ-10 креативных городов России, заняв шестую строчку рейтинга. Такие данные приводятся в исследовании PwC в России и фонда Calvert 22. По благосостоянию креативного класса относительно работников других индустрий и по относительным объемам поддержки креативного бизнеса властями Тюмень обогнала лидера рейтинга - Москву.

Эксперты оценили 20 российских городов, проанализировав более 200 индикаторов их креативного и инновационного развития. Основу индекса составляют пять базовых блоков (город, люди, бизнес, власть и бренды), которые характеризуют состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, городской политики, имиджа города и т. д.

Первую строчку среди городов России заняла Москва в индексе креативного капитала, который характеризует состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды.

На втором месте - Санкт-Петербург, на третьем оказалась Казань. В Топ-10 креативных городов также вошли: Екатеринбург, Владивосток, Тюмень, Новосибирск, Краснодар, Калининград, Великий Новгород. С 11 по 20 строчку расположились Пермь, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара, Уфа, Ульяновск, Челябинск и Омск.

Особенностью методологии Индекса является нормализация показателей относительно размера каждого города — населения и площади. Это привело к ряду неожиданных результатов, которые опровергли стереотип о подавляющем отставании российских регионов от Москвы и Петербурга в развитии новой экономики, отмечают авторы исследования.

Так, например, Тюмень, Челябинск, Красноярск, Новосибирск обогнали Москву по благосостоянию креативного класса относительно работников других индустрий. Лидерами по развитию образовательной среды для креативных специалистов стали Калининград, Владивосток и Казань.

Новосибирск стал лидером по научно-исследовательским компетенциям города. Казань заняла первое место по общей образованности населения. Уфа, Казань и Новосибирск стали лидерами по развитию креативной инфраструктуры, обогнав Москву и Петербург, а Калининград занял 2 место по количеству креативных компаний и проектов, обогнав Петербург. Казань, Тюмень и Красноярск обогнали Москву по относительным объемам поддержки креативного бизнеса властями.