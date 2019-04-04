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Тихонов "наехал" на собравшегося в Госдуму Шипулина: "Зачем ты врал народу?"

Известный в прошлом биатлонист, четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу перспектив уральского спортсмена Антона Шипулина стать депутатом.
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Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Александр Тихонов решил прокомментировать ситуацию. Он напомнил, что сейчас в Екатеринбурге собираются строить спортивный комплекс имени Шипулина.

Антон Шипулин, Александр Левин, Сергей Воронин, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Как будто он лучший биатлонист всех времен и народов. А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира. Затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги?", - написал Тихонов в блоге на своем сайте.

Также он выразил недоумение, что Шипулин собирается делать в Госдуме.

"Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон "О спорте" и закон "О допинге"?", - заключил прославленный биатлонист.

Напомним, выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.

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Тихонов "наехал" на собравшегося в Госдуму Шипулина: "Зачем ты врал народу?"

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Теги: Тихонов, Шипулин, Госдума



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