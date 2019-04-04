04 Апреля 2019
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Счетная палата РФ проверит как "Новатэк" и "Сибур" расходуют средства ФНБ

Счетная палата РФ запланировала в этом году мероприятия по оценке эффективности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на финансирование инфраструктурных проектов.

По информации ТАСС, в перечень компаний, которым предстоит пройти проверку, включена компания "Ямал СПГ" созданная для реализации проекта "Новатэка" по сжижению природного газа. Проект получил средства из ФНБ и кредит на €3,6 млрд от Сбербанка и Газпромбанка. Полученные деньги полностью покрыли потребности "Ямал СПГ" во внешнем финансировании.

Расходование средств проверят и у компании "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат" (нефтехимический комбинат "Сибура"). Финансирование строительства комбината "Сибура" осуществлялось в трех валютах: рублях, долларах и евро. Общий объем средств ФНБ, привлеченных в проект, составляет $1,75 млрд руб.

Отметим, что проверку также предполагается провести в госкорпорациях "Росатом" и "Атомэнергопроме". Отметается, что экспертно-аналитическое мероприятие для проверки эффективного расходования средства ФНБ Счетная палата проведет и в Минфине, Минэкономразвития, Минтрансе, Федеральном казначействе, Росжелдоре, "Автодоре", РЖД, Росатоме, Газпромбанке, ВТБ.

Доходы федерального бюджета РФ от размещения средств ФНБ в 2018 году составили 70,52 млрд рублей, в 2017 году - 50,84 млрд рублей.

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Счетная палата РФ проверит как "Новатэк" и "Сибур" расходуют средства ФНБ

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Теги: Сибур, Ямал-Спг, счетная палата, проверка, фбн



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