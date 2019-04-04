04 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Текслер призвал строительный бизнес поучаствовать в решении проблем обманутых дольщиков

Алексей Текслер в ходе своей первой пресс-конференции призвал строительный бизнес вместе решать проблему обманутых дольщиков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня 28 проблемных домов, более тысячи обманутых дольщиков. Я попытался посмотреть историю вопроса, как так получилось. Есть вопросы к инвесторам и властям, городским и областным, почему нельзя было реагировать и своевременно решать эту проблему. Проблема действительно острая. Отдельные решения есть, некоторые дома в ближайшее время будут достроены, но проблема остается. У многих застройщиков есть проблемы с финансированием. Механизм с выделением земли в качестве компенсации несовершенен, но по отдельным земельным участкам уже направлены документы на согласования в минстрой РФ. Надо признать, что участков на всех не хватит", - отметил он.

Текслер сообщил, что уже провел переговоры с компанией Дом.рф. В ближайшее время должно состояться встреча.

"Я рассчитываю, что помощь будет оказана по этой линии. Вопрос крайне сложный. Люди эмоционируют, им негде жить. Наша задача, в том числе через взаимодействие с инвесторами и застройщиками, эту проблему решать", - подчеркнул он.

Текслер намерен в ближайшее время собрать застройщиков, что вместе решать эту проблему

"Я сейчас хочу дать сигнал строителям и инвесторам, которые работают на территории региона. Нужно собраться и всем вместе решать эту проблему. Только на власть кивать, это тоже не дело. Людям надо помогать. Бизнес должен поучаствовать в решении этих проблем с дольщиками. Хочу всем этот сигнал передать", — сказал Алексей Текслер.

Напомним, накануне дольщики "Речелстроя" "взяли в осаду" резиденцию Текслера.

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Текслер призвал строительный бизнес поучаствовать в решении проблем обманутых дольщиков

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Теги: дольщики, Речелстрой, Гринфлайт, ЖК БРИЗ, Алексей Текслер, застройщик,



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