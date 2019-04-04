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"Подъемник работал": в свердловском Минздраве прокомментировали инцидент в травмпункте Первоуральска

В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали инцидент в травмпункте Первоуральска, где пациентке пришлось буквально ползком выбираться со второго этажа.

Ранее в Сети появилось видео, где пожилая женщина с больной ногой вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице в одном из медицинских учреждений. Сообщалось, что в травмпункте якобы не работает подъемник для маломобильных групп населения. После этого больницу начали проверять различные ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональный Минздрав и прокуратура провели проверку подъемника. В итоге оказалось, что он полностью работоспособен.

пенсионерка, травмпункт, Первоуральск, лестница(2019)|Фото: vk.com/ОЧЕВИДЕЦ

"Женщина не могла разобраться, где находится кнопка, запускающая механизм. Лучшим выходом было бы сразу на месте обратиться к сотрудникам травмпункта", - говорится в заключении Минздрава.

Напомним, свою проверку по факту случившегося также организовал Следственный комитет.

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"Подъемник работал": в свердловском Минздраве прокомментировали инцидент в травмпункте Первоуральска

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Теги: подъемник, травмпункт, Первоуральск



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