"Подъемник работал": в свердловском Минздраве прокомментировали инцидент в травмпункте Первоуральска

В министерстве здравоохранения Свердловской области прокомментировали инцидент в травмпункте Первоуральска, где пациентке пришлось буквально ползком выбираться со второго этажа.

Ранее в Сети появилось видео, где пожилая женщина с больной ногой вынуждена самостоятельно спускаться по лестнице в одном из медицинских учреждений. Сообщалось, что в травмпункте якобы не работает подъемник для маломобильных групп населения. После этого больницу начали проверять различные ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональный Минздрав и прокуратура провели проверку подъемника. В итоге оказалось, что он полностью работоспособен.

"Женщина не могла разобраться, где находится кнопка, запускающая механизм. Лучшим выходом было бы сразу на месте обратиться к сотрудникам травмпункта", - говорится в заключении Минздрава.

Напомним, свою проверку по факту случившегося также организовал Следственный комитет.