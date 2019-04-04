Опять Сбеглов? Вместо врио губернатора по иску депутата придется отвечать СМИ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова исключили из ответчиков по иску депутата заксобрания Максима Резника о защите чести и достоинства. Такое решение принял Невский районный суд.

Беглов на встрече с ветеранами публично заявлял, будто Резник высказывался за целесообразность сдачи Ленинграда фашистам во время блокады. По всей видимости, Беглов со столь поспешным заявлением попал впросак и распространил, как сейчас принято говорить, "фейс-ньюс", ведь фактических подтверждений подобных высказываний депутата нет. Резник потребовал официальных опровержений на сайте Смольного и компенсации морального вреда в 1 руб.

Теперь, как пишет "Регнум", единственным ответчиком остался медиаресурс "Мы можем.ру", который процитировал слова врио губернатора. А Беглов остался лишь третьим лицом в деле.

Отметим, что это уже не первое публичное фиаско Беглова. Фурор произвела встреча со студентами, на которой врио главы Петербурга ответил на вопрос о своем любимом персонаже из фильма. Как выяснилось, это "Шеф" - жулик и вор, персонаж из "Брильянтовой руки".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе врио главы Петербурга "сбежал" от депутатов после критики. Александр Беглов покинул зал заседаний Законодательного собрания города после отказа некоторых депутатов от обсуждения предложенных им кандидатур на пост вице-губернаторов.