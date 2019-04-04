04 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Количество станций сократить и вывести наверх. Алексей Текслер рассказал о планах по возобновлению строительства метро в Челябинске

Врио губернатора Алексей Текслер в ходе своей первой пресс-конференции ответил на вопрос о продолжении строительства метро в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU

"Про метро правильный вопрос. Я посмотрел записки, что мне готовили. Четыре с лишним километра сделали с начала строительства. Изначальные планы они трудно реализуемы исходя из финансовых возможностей региона. То, что сделано, использовать можно. Я предложил следующий вариант: было изначально пять станций, можно их сузить до четырех и дальше выходить наверх, и использовать либо поверхностное метро, либо пересадку на приличные трамваи. Я поручил увязать метро с развитием электротранспорта", - сообщил он.

Инвестиции в строительство метро оцениваются до 400 млрд руб.

"Я не очень понимаю, где мы сможем столько денег найти", - отметил он.

"Надо предложить решение, которое было бы оптимальным, но тот задел, который был сделан нужно использовать. Должна быть целевая модель развития общественного транспорта. Я этим вопросом занимаюсь и надеюсь в ближайшее время будут предложения, с которым можно было бы идти и говорить о реальных сроках и деньгах", - добавил он.

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Количество станций сократить и вывести наверх. Алексей Текслер рассказал о планах по возобновлению строительства метро в Челябинске

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Теги: метро, Алексей Текслер, общественный транспорт,



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