В Перми приступили к ремонту "треснувшего по швам" дома на Подлесной

В Перми идет ремонт "треснувшего" дома на улице Подлесной: подрядчик усиливает поврежденные трещинами несущие стены, фиксирует швы и трещины с помощью армированных крепежей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда капремонта Пермского края.

Дом был сдан в эксплуатацию в 2005 году и капитальный ремонт был запланирован только на 2043 г. Однако в несущих стенах появились трещины, из фасада стали выдавливаться кирпичи. Гендиректор прикамского фонда капремонта Дмитрий Баранов оценил состояние дома как "предаварийное".

В нем проживают более 700 человек. Собственники обратились в фонд с заявлением о переносе сроков ремонта, обеспечив обязательное условие для переноса - собираемость взносов на капремонт по дому не ниже 80%.

"В короткий срок мы провели инструментальное обследование дома, которое показало, что необходим срочный ремонт несущих конструкций, фундамента и крыши. Был разработан и согласован с собственниками проект и в конце 2018 года начались ремонтные работы. Объем работ значительный, их общая стоимость превышает 32 млн руб.", - сообщил Дмитрий Баранов.

Проект предусматривает также устройство дополнительных температурных и деформационных швов кирпичной кладки, усиление узлов сопряжения стен и несущих элементов входных групп. Эти работы позволят обеспечить безопасное проживание в доме, они начнутся после окончания отопительного сезона и установления устойчивых положительных температур.

Все работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, дом треснул из-за ошибок при возведении. Подрядчиком работ является компания "Полярис". Соответствующий договор подписан 16 ноября 2018 г. Вся реконструкция стоит 32 млн 69 тыс. руб. Из них ремонт крыши – 4 млн 168 тыс. 638 руб., фасада – 19 млн 40 тыс 835 руб., несущих конструкций – 8 млн 859 тыс. 224 руб.