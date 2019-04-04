Свердловчане наступают: Паслер предложил уральскому олигарху расширить сотрудничество

Свердловчанин Денис Паслер, назначенный недавно на пост врио губернатора Оренбургской области, начал встречи с руководством крупнейших предприятий, расположенных в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Оренбуржья, 3 апреля Паслер провел встречу с гендиректором ООО "УГМК-Холдинг" Андреем Козицыным. Головное предприятие холдинга - "Уралэлектромедь", как известно, расположено в Верхней Пышме (Свердловская область, откуда родом и назначенец Кремля - Денис Паслер).

В Оренбургской области работает ряд активов УГМК – ПАО "Гайский ГОК", ООО "Медногорский медно-серный комбинат" и ООО "Оренбургский радиатор".

"Мы будем развивать сотрудничество Оренбургской области с УГМК-Холдингом во всех направлениях – и производственном, и социальном", – отметил Денис Паслер по итогам встречи.

"Регнум" уточняет, что в этот же день состоялась встреча Паслера с генеральным директором АО "Оренбурнефть" Денисом Худяковым.

Напомним, Денис Паслер, который считается близким к олигарху Виктору Вексельбергу и ранее работал в структурах "Реновы" и на руководящих должностях в органах власти Свердловской области, был назначен на пост врио губернатора Оренбуржья в конце марта. Сразу по приезду в регион он угодил в громкий скандал - жители города возмущались, что в день представления Паслера элитам ради кортежа высокопоставленных чиновников полицейские перекрыли дороги, "никого не пускали - не выпускали, в том числе и "скорую помощь".