04 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Устранили аварию на бумаге? Камышлов продолжает заливать канализационными нечистотами

В Камышлове, несмотря на отчёты об устранении аварии, город продолжает заливать канализационными нечистотами. Как сообщают Накануне.RU очевидцы, ситуация не изменилась.

Сама авария произошла 30 марта. На станции Камышлова вышли из строя два канализационных насоса. В результате без холодного водоснабжения в городе осталось 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, Камышловское профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа и Камышловская ЦРБ.

Коммунальная авария ликвидирована, централизованная подача воды восстановлена. Качество воды соответствует требованиям. Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено

"1 апреля централизованная подача воды населению восстановлена. Качество воды соответствует требованиям. Использование жителями воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено", - сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Камышлов, канализация, грязь(2019)|Фото: Накануне.RU

Но на фотографиях заметно, что авария не устранена.

Камышлов, канализация, грязь(2019)|Фото: Накануне.RU

Камышлов, канализация, грязь(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что министерство ЖКХ Свердловской области держало на особом контроле восстановление водоснабжения Камышлова.

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Устранили аварию на бумаге? Камышлов продолжает заливать канализационными нечистотами

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Теги: Камышлов, водоснабжение, канализационные нечистоты, отчет



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Ранее 01.04.2019 10:03 Мск Власти Среднего Урала взяли на контроль восстановление водоснабжения Камышлова

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